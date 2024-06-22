В Белгородской области прогремели взрывы: СМИ пишут о поражении ПВО

Ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С" в районе поселка Дубовое Белгородской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Astra, губернатор области Вячеслав Гладков, "Новая газета Европа".

Местные издания уже публикуют фото пораженного "Панциря-С" в районе Дубового – установка была поражена кассетным боеприпасом, экипажу удалось выжить.

Над местом прилета поднимался черный дым.

В одном из видео женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".

Помимо этого, российский пропагандистский телеграм-канал о войне "lpr 1" написал: "Дубовое. Пацаны живы".

В это же время Гладков сообщил, что в Дубовом загорелась трава, но издание уточняет, что она действительно горела в месте нахождения "Панциря".

По данным "Новой газеты", задымление произошло рядом с торговым центром "Сити Мол", который находится на окраине Белгорода, но юридически входит в состав Дубового.

Издание отмечает, что позже некоторые телеграм-каналы удалили фото и видео задымления в Белгородской области.