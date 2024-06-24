Британская разведка проанализировала изменения в группе Вагнера с момента мятежа Пригожина

Министерство обороны Великобритании отметило первую годовщину "марша за справедливость" группы Вагнера в своем последнем разведывательном обзоре по российско-украинской войне, сообщает Европейская правда.

Бывший лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в прошлом году возглавил марш, в котором приняли участие более 8000 человек, и обвинил российское военное командование в коррупции и невыполнении служебных обязанностей.

После его гибели в авиакатастрофе в августе, группой Вагнера руководит его сын Павел, и группа продолжает действовать в Беларуси, Мали и Центральноафриканской Республике.

Но эта частная военная компания потеряла власть и влияние в путинской России после того, как в мае прошлого года ушла с линии фронта в Украине, а их подразделения в Сирии и Ливии были заменены войсками министерства обороны России.

В британском ведомстве также отметили, что Пригожин начал практику рекрутинга заключенных к участию в боевых действиях в Украине. С июля 2022 года по февраль 2023 года, когда над практикой взяло контроль Минобороны России, группе Вагнера удалось набрать в свои ряды более 48 тысяч заключенных, более 17 тысяч из которых затем погибли.

"С февраля 2022 года население российских тюрем в целом снизилось на 150 тысяч человек. Вероятно, что большинство этих заключенных вышли на свободу в обмен на согласие воевать в Украине", – говорится в обзоре.

Ранее в Минобороны Британии проанализировали последние успехи ударов украинских сил по военным целям в Крыму и аэродромам на территории РФ.

Также британская разведка рассказала, что Россия активно задействует сформированный "добровольческий корпус" для наступательных действий в войне против Украины.