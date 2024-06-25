Тищенко невозможно лишить депутатсва – нардепы относительно петиции
Пока лишить народного депутата Украины Николая Тищенко депутатских полномочий невозможно. Так прокомментировал соответствующую петицию, которая появилась на сайте Верховной Рады, первый заместитель председателя комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Евтушок, сообщает Радио Свобода.
«Николай Тищенко избирался по одномандатному избирательному округу и является мажоритарщиком, так сказать. Механизмов отзыва депутата от должности не существует. К сожалению, наверное. Мы дискутируем на эту тему уже очень долго – и на прошлом созыве, и на этом. Но граждане Украины не могут отозвать народного депутата Украины, чтобы он сложил свои полномочия», – отметил народный депутат.
Евтушек назвал несколько пунктов законодательства, согласно которым депутаты могут сложить свои полномочия.
«Это в случае смерти. Второй момент – при собственном заявлении. Третий – это когда народный депутат избран по многомандатному округу, пишет заявление о выходе из фракции... У нас есть такие примеры. Помните, предыдущие созывы, это входившие во фракцию «БПП» Томенко и Фирсов, написали заявление о выходе из фракции. Они были избраны в многомандатном округе, и ЦИК на этот пункт ссылаясь, лишил их депутатских полномочий», – отметил Евтушок.
В то же время член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис добавил, что Конституция предусматривает два условия досрочного прекращения полномочий народного депутата.
«Первое – это лишение его гражданства или выход добровольный из гражданства Украины и прекращение гражданства. Не знаю, есть ли у Тищенко какое-нибудь другое гражданство другой страны. Второе – это вступление в законную силу решения суда. Как раз подобная процедура и применяется сегодня. Ему вручено подозрение органами досудебного дознания и следствия.
Уголовное производство осуществляется под контролем Офиса генерального прокурора, но осуществляет его ГБР. Это процедурные моменты, которые позволят при наличии в действиях Николая состава преступления и доказательства этого, кстати, в суде, а не в телевизионном эфире, и наличия соответствующего приговора суда, прекратить его депутатское полномочие», – подчеркнул депутат.
Однако, добавил народный депутат, судебный процесс может занять «определенное время».
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