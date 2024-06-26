В Минобразования предлагают изменения на следующий учебный год

Министерство образования и науки Украины призвало учреждения профессионального, высшего и профессионального высшего образования по возможности начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа и работать по субботам. Школьникам же МОН предложило учиться с 10 утра, сообщает Деловая столица.

"Для учебных заведений и профессионального высшего образования: если возможно, начать 2024/2025 учебный год в первой половине августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов" , — предложили в министерстве 22 мая.

Также у работников МОН возникла идея использовать субботние дни как рабочие в тёплые месяцы года.

21 июня глава ведомства Оксен Лесовой заявил, что в школах учебный год раньше начинать не будут, однако планируют внести изменения в график школьников, чтобы уроки начинались не раньше 10:00.

Зачем хотят сократить каникулы?

На идею сокращения школьных каникул и скорейшего начала обучения МОН натолкнула высокая вероятность отключений электроэнергии в зимние месяцы. Прошлой зимой таких отключений не было, вопреки прогнозам, однако Россия начала наносить мощные удары по украинской энергосистеме весной, из-за чего уже летом масштабные отключения стали повседневным явлением. Правительство и знатоки энергетического рынка просят украинцев не расслабляться перед следующей зимой и готовиться, потому что шансы, что она пройдет так же легко, существенно уменьшились.

В МОН напомнили, что ситуация с отключениями также влияет и на безопасность всех участников образовательного процесса, а также на учебные заведения в целом.

"Наша цель — обеспечить подготовку учебных заведений к прохождению нового осенне-зимнего периода и отопительного сезона с учетом возможностей привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика образовательного процесса, адаптированного к экономному использованию энергоресурсов" , — заверили в ведомстве.

Кроме начала учебного года с августа и внедрения рабочих суббот в теплые месяцы у МОН также возникла идея продолжения учебы до конца июля 2025 года. Единственные, кого это не касается — выпускные курсы. Таким образом, студенты должны учиться не 10 месяцев (вместе с сессией), а фактически весь год. Конечно, с поправкой на удлиненные зимние каникулы, графики которых в своем анонсе министерство не представило.

Впоследствии МОН также попросило учебные заведения об ограничении использования кондиционеров (за исключением укрытий) и наружного освещения, а в теплое время года педагогам посоветовали открывать окна в аудиториях на проветривание.

Украинцы встретили идеи министерства не слишком тепло. В первую очередь люди возмутились, что у и так уставших педагогов хотят отобрать выходные дни. В то время как в период действия военного положения, которое длится почти 2,5 года, им и другим украинцам не предоставляются выходные дни на праздники. Также педагоги задавали вопрос МОН о том, когда они должны использовать свой отпуск, если до конца июня сессии и вступительная кампания, а в августе уже обучение. Также в отзывах на идею отмечали, что летом без кондиционеров в учебных заведениях может быть учиться так же тяжело, как зимой без отопления, а без летних каникул дети не смогут отдохнуть от воздушных тревог в другом месте.

Изменения для школьников

В мае никаких изменений графика для учреждений общего среднего образования МОН не анонсировало. Однако во время часа вопросов правительству министр образования Оксен Лесовой заявил, что пока в школах учебный год не будет начинаться раньше, но есть вероятность внесения изменений в расписания занятий.

"О школах. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с графиками занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями" , — сказал Лесной.

Также он отметил, что местное самоуправление будет отвечать за обеспечение школ техническими средствами электроэнергии. По его словам, их сейчас имеют 30% заведений.

"В крайних случаях будем возвращаться к смешанной или онлайн-учебе в пиковых сложных периодах" , — добавил министр.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев напомнил, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины об образовании учреждения обладают организационной автономией.

"И для выполнения своих задач, для качества образования заведение может менять расписание, начало занятий, словом, действовать по ситуации. Рекомендация не является приказом. Мы рекомендацию слушаем, анализируем, смотрим, насколько оно соответствует нынешним условиям, и тогда уже действуем, применяем или как-то делаем иначе" , — сказал уполномоченный по защите прав в сфере образования в комментарии "ДС".

Зачем вообще придумали летние каникулы?

История летних каникул в современном виде имеет корни в ряде социальных и экономических факторов, которые формировались на протяжении многих веков. Одна из самых распространенных теорий связывает происхождение летних каникул с аграрным календарем.

Так, в сельскохозяйственных обществах, особенно в Европе и Америке, лето было временем, когда требовалось много рук для работы в полях — преимущественно для уборки урожая. Существует распространенное заблуждение, что школы закрывались на лето, чтобы дети могли помогать на фермах, но это не совсем так. Фактически, наиболее загруженные аграрные месяцы приходились на весну (посев) и осень (уборка урожая), а не на лето.

Более значимым фактором стал образ жизни городской элиты в XIX веке, особенно в США и Великобритании. Состоятельные семьи предпочитали покидать города в летние месяцы, чтобы избежать жары и грязи. Это приводило к тому, что многие частные школы закрывались на это время, поскольку большинство их учеников уезжали на каникулы.

С развитием образовательных систем и формированием обязательного обучения структура учебного года стала более стандартизированной. Летние каникулы оказались удобным временем для проведения ремонтов в школьных зданиях и предоставления учителям времени для подготовки к новому учебному году. Также это время для отдыха и восстановления как для учеников, так и для преподавателей. А уже в XX веке летние каникулы стали важнейшей частью культурной нормы. Они предоставляют возможность семейного отдыха, летних лагерей и других образовательных мероприятий, которые выходят за рамки традиционного классного обучения.

Поэтому уже в августе мы узнаем, решили ли учебные заведения Украины следовать рекомендациям МОН. Ведь несмотря на то, что идея со страхованием от тяжелой зимы кажется разумной, вряд ли можно считать лишение детей каникул, а учителей — отпусков хорошим методом в борьбе за сохранение качества образования с российскими обстрелами энергетики. Ведь только один выходной в неделю (когда мир иногда переходит на три), постоянная нагрузка и отсутствие отдыха вряд ли будут способствовать настрою на обучение, мотивации и получению и передаче знаний у всех участников образовательного процесса.