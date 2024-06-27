Правительство Орбана требует признать все Закарпатье "традиционно венгерским"

Среди 11 требований Венгрии по защите прав национальных меньшинств ключевым камнем преткновения является определение в Украине мест с особым уровнем гарантии прав венгров, сообщает Европейская правда.

Эта норма есть и в действующем законодательстве Украины: речь идет о городах и селах "со значительным количеством" представителей меньшинства (от 15%) и с "традиционным" проживанием меньшинства (от 10% за последние 100 лет).

Однако Будапешту этого оказалось мало, и там потребовали автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

В Венгрии ссылаются на то, что в Закарпатской области по переписи 2001 года и предыдущих лет доля венгров составляла более 10%.

Кроме того, в правительстве Орбана требуют отмены нормы о 10% в принципе: то есть если хоть сколько-нибудь жило традиционно – то это "венгерская" территория.

Также Венгрия требует от Украины отказаться от решения местных советов в этом процессе и сделать присвоение статуса автоматическим.

От Венгрии категорически звучит требование использовать только перепись 2001 года, несмотря на то, что с тех пор количество венгров, живущих на Закарпатье, сократилось почти вдвое.

Ключевым является то, что в правительстве Орбана прямо называют этот блок определяющим для всего комплекса из 11 требований.

Причиной этого является то, что у Орбана видят, что доля венгерского населения в Закарпатье упала ниже 10%. Ныне Будапешт увидел шанс использовать историческую возможность и шантажом заставить Украину вернуть им "венгерскость".