ПАСЕ призвала Грузию немедленно отменить скандальный закон об "иноагентах"

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выразила глубокую обеспокоенность последними событиями в Грузии, которые "вызывают серьезные сомнения" относительно приверженности страны международным демократическим нормам и евроатлантической интеграции, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в ПАСЕ после принятия соответствующей резолюции.

Закон о прозрачности иностранного влияния, по мнению Ассамблеи, "несовместим с европейскими демократическими стандартами и стандартами прав человека" и должен быть "отменен в полном объеме без промедлений".

Противоречивое принятие такого закона было не изолированным событием, добавили в Ассамблее, "а кульминацией ряда событий, которые четко указывают на отступление страны от демократии".

Принимая резолюцию на основе доклада Клода Керна и Эдите Эстрелы, Ассамблея выразила глубокую обеспокоенность чрезмерным и непропорциональным применением силы полицией, насильственными нападениями и кампаниями запугивания демонстрантов, активистов гражданского общества, журналистов и членов парламента, а также призвала власти поддерживать и защищать безопасность всех протестующих.

В принятом тексте также подчеркивается обеспокоенность Ассамблеи недавним принятием – вопреки рекомендациям Венецианской комиссии – поправок к законодательной базе для проведения выборов. В резолюции также выражается серьезная обеспокоенность текущими законопроектами о "защите семейных ценностей и несовершеннолетних", которые несовместимы с международными стандартами прав человека.

Ассамблея выразила твердую надежду на демократическую консолидацию Грузии и дальнейшую евроатлантическую интеграцию. Она подтвердила свою приверженность сотрудничеству и конструктивному и открытому диалогу с властями, а также со всеми другими политическими силами и секторами грузинского общества, "чтобы остановить недавнее отступление и поддержать соблюдение обязательств Грузии по членству и обязательств перед Советом Европы".

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что в Европейском Союзе подготовили предложения мер против Грузии в случае ее дальнейшего антидемократического курса.