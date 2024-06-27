Суд арестовал организатора коррупционной схемы в УЗ на 17 млн

Руководителю организованной преступной группы, которая завладела 17 млн грн во время ремонта путевых машин "Укрзализныци", избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 августа включительно с альтернативой внесения 12 млн грн залога.﻿ Со ссылкой на пресс-службу САП, сообщает Экономическая правда.

"27 июня 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения к руководителю организованной преступной группы, которая в течение 2021-2022 годов завладела денежными средствами АО "Укрзализныця" путем злоупотребления должностными лицами ВСП "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр по ремонту и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" своим служебным положением" , - говорится в сообщении.

В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности:

прибывать по первому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы города Черкассы без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную группу на завладении денежными средствами "Укрзализныци" во время ремонта путевых машин.