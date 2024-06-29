В Донецкой области из-за вражеского обстрела отключалась шахта

В Донецкой области вражеские обстрелы повредили воздушную линию оператора системы распределения. Отключилась подстанция и подключенные к ней бытовые потребители и шахта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

В момент отключения в шахте находились 73 работника, их вывели на поверхность. Всех потребителей заживили.

Кроме того, во Львовской области на территории одной из высоковольтных подстанций нашли металлический шар диаметром 15 см – фрагмент кассетного боеприпаса российской ракеты Х-101. Сотрудники ГСЧС вывезли боеприпас за территорию подстанции.

В Черниговской области из-за обстрела мгновенно обесточились 413 абонентов в 6 населенных пунктах.

В целом, 28 июня для частичного покрытия дефицита электроэнергии Украина дополнительно привлекала аварийную помощь из энергосистем Польши, Румынии и Словакии.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 35 203 МВт*ч. Экспорт не предполагается.

Напомним:

В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.