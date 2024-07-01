Еще в 2 областях России начались проблемы с электроэнергией – СМИ

Проблемы с электроснабжением начались в Воронежской и Курской области в результате атаки беспилотников.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

В сообщении говорится, что в Воронежской области более 20 тысяч человек из 4 районов остались без света. Речь идет о жителях Лисинского, Острожского, Кантемировского, Каменского районов.

Сообщается, что из-за технологических нарушений на линии электропередачи в соседних регионах в Курской области может возникнуть дефицит мощности электроэнергии.

По данным Минобороны РФ, ВСУ в ночь на 1 июля нанесли удары по трем российским регионам - Курской, Белгородской и Брянской областях. В атаке участвовали 36 беспилотников. Воронежская область попала под обстрел дронов днем ранее.