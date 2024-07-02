Орбан и Зеленский анонсировали соглашение об отношениях между Украиной и Венгрией

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились работать над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Об этом лидеры двух стран заявили во вторник после встречи в Киеве, сообщает Европейская правда.

В разговоре с журналистами лидеры подчеркнули, что встреча стала важным шагом для решения проблем, накопленных в течение длительного времени.

"Содержание нашего диалога по всем сегодняшним вопросам может стать основой для будущего двустороннего документа между нашими государствами, который будет регулировать все наши отношения и будет основан на зеркальном подходе в отношениях между странами" , – заявил Владимир Зеленский.

Виктор Орбан также считает, что переговоры приблизили две страны к возможному подписанию нового соглашения.

"Мы хотим наладить отношения между нашими странами, мы хотим подписать глобальное соглашение о сотрудничестве с Украиной, подобное тем соглашениям, которые у нас действуют с другими соседями Венгрии" , – сказал Орбан.

Кроме того, Виктор Орбан отметил, что Венгрия готова поддержать модернизацию украинской экономики, а также намерена помогать Украине в период своего председательства в совете ЕС.

"Желаю всего наилучшего Украине, и во время председательства Венгрии мы будем помогать вам во всем, в чем сможем" , – добавил глава венгерского правительства.

Виктор Орбан, чье государство с 1 июля начало председательствовать в ЕС, прибыл в Киев утром 2 июля с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Украину после начала полномасштабной войны РФ.

Накануне визита Орбан анонсировал "первые шаги" для содействия миру в Украине, а сам визит во вторник объяснил тем, что венгерское председательство стремится решить вызовы, которые стоят перед Евросоюзом.