Орбан предложил Зеленскому идею прекращения огня на фронте

Во время переговоров с Владимиром Зеленским во вторник премьер Венгрии Виктор Орбан продвигал идею безотлагательного перемирия, которая есть во всех пророссийских "мирных планах", но не стал настаивать на ней, сообщает Европейская правда.

В заявлениях для прессы после окончания двусторонних переговоров лидер Венгрии признал, что предлагал украинскому коллеге безотлагательное прекращение огня на той линии столкновения с российскими войсками, которая есть сейчас.

Орбан подчеркнул, что не противник также украинских планов завершения войны, но считает их слишком длинными в реализации.

"Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немного иначе: остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров" , – сказал Орбан.

Впрочем, Виктор Орбан подчеркнул, что не настаивал на своей инициативе и воспринял украинские аргументы.

"Я очень благодарен президенту за его откровенное мнение по этому вопросу" , – заявил он, пообещав передать услышанное другим лидерам Евросоюза.

Отметим, что президент Зеленский в своем выступлении ушел от этого вопроса, однако он отметил, что Венгрия поддержала мирные инициативы Украины на Саммите в Швейцарии.