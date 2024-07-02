Шмыгаль доложил Зеленскому о работе в прифронтовых регионах

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, рассказал о докладе премьер-министра Дениса Шмыгаля о работе в регионах, сообщает Корреспондент.

"Был сегодня длительный, очень детальный доклад главы правительства Украины. Сейчас чиновники начали много работать в регионах, в том числе и на Донбассе. Это то, о чем мы говорили после моей поездки в область. Очень много проблем там – и социальных, и чисто инфраструктурных: вода, восстановление, обеспечение людей. Сейчас по разным направлениям уже есть проекты решений правительства - о том, что необходимо, и о том, что будет решено" , - сказал президент.

Зеленский добавил, что так же чиновники продолжат работу и в других регионах - всех, из-за войны имеющих особую проблематику.