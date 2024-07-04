Генштаб: С начала суток на фронте уже 80 столкновений, больше всего – на Покровском направлении

Всего с начала суток произошло 80 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском направлении – 24, из них шесть еще продолжаются.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 4 июля.

Приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей продолжают подвергаться циничным артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Сновск, Клюсы, Порозок, Александровка, Гремяч, Карповичи, Бранцовка, Турья, Прогресс, Блешня, Елино.

Вместе с тем, под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня, со стороны Белгорода (РФ) и Шебекино (РФ) террористы нанесли три удара, в частности, сбросили четыре УАБ. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Охримовка.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты 10 раз совершили штурм оборонительных рубежей в районе Глубокого, Волчанская и Липцев. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник четырежды штурмовал позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Новоселовки. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Грековки и Тернов. Шесть боеприкосновений завершились без успеха для противника, еще одно – продолжается.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи населенных пунктов Клещеевка и Выемка защитниками украинской земли отбиты три атаки противника. Еще одно боевое столкновение не завершилось. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении оккупанты совершили девять штурмов позиций нашего войска вблизи Калиновки, Григорьевки и Клещеевки. Шесть боев до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении произошло девять вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Украинские воины отразили пять атак противника, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении самое большое количество боев. С начала суток оккупанты предприняли уже 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Калинового, Прогресса, Лозоватского, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак противника, шесть боев – еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе продолжаются две атаки оккупационной армии, а две уже завершились. У Парасковеевки украинские защитники успешно отбили еще один вражеский штурм.

На Времивском направлении были предприняты четыре вражеских попытки продвинуться вперед возле Водяного и Макаровки. Один бой продолжается.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили два штурма россиян. Здесь оккупанты потерпели неудачу в районах Вербового и Работино.

На Приднепровском направлении враг тоже безуспешно дважды атаковал наших защитников близ Кринок. Районы населенных пунктов Дариевка, Тягинка и Одрадокаменка получили удар восемью УАБ.