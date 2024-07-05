Военные США уничтожили безэкипажные корабли и радиолокационную станцию хуситов
В четверг, 4 июля, Соединенные Штаты уничтожили два надводных корабля без экипажа в Красном море и одну радиолокационную станцию хуситов в Йемене. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
В Командовании отмечается, что "американские корабли и радиолокационная станция представляют непосредственную угрозу для сил США и коалиции, а также торговых судов в регионе".
Атаки йеменских хуситов
После вторжения ХАМАС в Израиль и начала операции израильской армии в Секторе Газа, с осени 2023 года йеменские хуситы регулярно атакуют коммерческие суда в Красном море.
Для противодействия ударам, США, Великобритания и союзники создали морскую коалицию.
В начале июля военные США ликвидировали в акватории Красного моря три безэкипажных катера йеменских хуситов. Операция была проведена в целях самообороны.
Кроме того, террористы атаковали авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", но в Командовании США отрицали этот факт.
Впрочем, в июне хуситы потопили в Красном море греческое судно-углевоз Tutor.