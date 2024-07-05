WP: Байден попросил не планировать мероприятий вечером, надо больше времени на сон

Президент США Джо Байден после неудачных для демократов дебатов сказал, ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам не планировать мероприятий для него после 20:00.﻿﻿ Об этом пишет Washington Post, сообщает Украинская правда.

"Президент Байден сказал губернаторам-демократам во время частной встречи в Белом доме в среду вечером, что ему нужно больше спать, и что он поручил своим сотрудникам избегать планирования мероприятий для него после 20:00.

По словам людей, знакомых с его комментариями, что свидетельствует о том, что Байден теперь считает, что он должен внести изменения, чтобы улучшить свои публичные выступления" , – говорится в статье.

Замечание Байдена во время встречи прозвучало после того, как губернатор Джош Грин (Гавайи), врач с многолетним стажем, работавший в отделениях неотложной помощи, спросил о его физическом состоянии.

Встреча была часовой дискуссией с губернаторами, во время которой Байден пытался заверить их в своей политической позиции, физическом самочувствии и пути к переизбранию.

Байден ответил, что после президентских дебатов на прошлой неделе он прошел медицинское обследование и остается в добром здравии.

"Это просто мой мозг" , - сказал он, по словам людей, информированных о встрече, и сотрудники штаба поспешили расценить это как шутку.

"Он явно шутил, а потом сказал: "Шутки шутками" , - сказала Джен О'Мэлли Диллон, глава предвыборного штаба Байдена.

Кампания Байдена в последние дни пыталась восстановить свои позиции, и встреча с губернаторами в Белом доме в среду вечером была задумана как шаг к укреплению поддержки.

Тройка губернаторов вышла с этой встречи, чтобы пообщаться с журналистами и заверить их в своей поддержке Байдена, тогда как другие выступили с заявлениями и сообщениями в социальных сетях.

По словам участников встречи, она была в основном оптимистичной, но были и признаки турбулентности, продолжавшейся после дебатов.

Комментарий Байдена о том, что ему нужно больше спать, стал одним из нескольких объяснений его выступления на дебатах, во время которого он путался, а иногда не мог закончить предложение.

Он объяснил свое поведение тем, что был болен, страдал от смены часовых поясов, его голова была забита цифрами и он не слушал своих подчиненных.

Кампания Байдена предполагает, что избегание мероприятий после 20:00 не означает значительного ограничения.