Пограничники с 17 июля будут проверять военный билет на границе у всех мужчин

С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это может быть как бумажный, так и электронный документ.﻿ Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Спикер отметил, что 16 июля истекает установленный законом Украины № 3633-IX двухмесячный срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Учитывая это, начиная с 00.00 17 июля пограничники при пересечении государственной границы Украины на выезд будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины" , – сказал Демченко.

По словам Демченко, также основанием отказа в выезде из Украины будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о подаче такого лица в розыск в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать сотрудников полиции.

В то же время категории лиц, которым согласно Правилам пересечения границы гражданами Украины разрешен выезд из Украины, в настоящее время не изменились.

Представитель ГПСУ отдельно подчеркнул, что граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют отсрочку от призыва или исключены из воинского учета по состоянию здоровья, имеют право на пересечение границы при наличии информации в военно-учетных документах о получении такой отсрочки (исключение из воинского учета) или справки по форме, определенной в приложении 6 к вышеупомянутому Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета министров № 560 от 16 мая 2024 года.