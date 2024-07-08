Страны НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа – СМИ

Лидеры НАТО опасаются, что американскому президенту Джо Байдену не удастся победить его оппонента Дональда Трампа.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года" , - сказал анонимный чиновник из европейской страны НАТО.

По данным издания, союзники по НАТО потихоньку задаются вопросом, как долго президент Байден сможет обеспечивать американскую поддержку для обороны Европы.

Дипломаты и мировые лидеры, которые готовятся к саммиту НАТО на следующей неделе, в частных разговорах выражают острую обеспокоенность возрастом, состоянием здоровья и способностью Байдена победить на президентских выборах 2024 года.

В целом иностранные чиновники в основном выступают за переизбрание Байдена и опасаются, что возвращение бывшего президента США Трампа к власти нанесет ущерб альянсу НАТО и подорвет военные усилия в Украине.

Они также отреагировали на недавнее выступление Байдена на дебатах с тревогой и опасением, что Байден может оказаться слишком слабым, чтобы победить Трампа и возглавить мировую сверхдержаву.

"Не надо быть гением, чтобы увидеть, что президент старик... Мы не уверены, что, даже если он победит, он сможет прожить еще четыре года" , - сказал один чиновник из европейской страны НАТО.

Противостояние Байдена и Трампа

Напомним, что на днях в США прошли дебаты между бывшим президентом США Дональдом Трампом и нынешним - Джо Байденом.

После проведенных дебатов Белый дом заявил, что это была "плохая ночь" для Байдена, однако подчеркнул, что он все еще может баллотироваться. Несмотря на то, что сам Байден на время усомнился в участии в выборах. Его семья все же призвала его остаться в предвыборной гонке.

Отметим, что, согласно информации Bloomberg, Байден уменьшает разрыв с кандидатом в президенты США Трампом в ключевых штатах, необходимых для победы на выборах. Так, Трампа поддерживают 47% американцев, в то время как Байдена 45% даже при поражении на дебатах.