Повторный обстрел Киева: поврежден медцентр, четверо погибших

В результате повторного обстрела российских войск днем 8 июля в Киеве поврежден медицинский центр. Пока известно о четырех погибших.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском районе. Частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется" , – говорится в сообщении.

На месте работают спасатели.