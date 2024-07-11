В Молдове в ДТП попал автобус, который ехал в Киев: двое погибших

В Молдове в четверг, 11 июля, рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NewsMaker.

Как сообщается, авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, на севере страны.

По информации полиции, водитель легкового Renault начал совершать разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.

В результате ДТП 74-летний водитель легкового авто и его жена погибли на месте.

В каком состоянии находятся пассажиры автобуса, пока неизвестно.

Фото: в Молдове в ДТП попал автобус, который ехал из Кишинева в Киев (полиция Молдовы)

ДТП с украинцами за границей

Напомним, 22 июня в Румынии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины. Девять человек пострадали.

Также в аварии с автобусом, которая произошла возле города Красностав (Польша) 20 июня, пострадали 8 украинцев. Среди них - один несовершеннолетний.