В Молдове в ДТП попал автобус, который ехал в Киев: двое погибших
В Молдове в четверг, 11 июля, рейсовый автобус, следовавший из Кишинева в Киев, столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает NewsMaker.
Как сообщается, авария произошла на трассе R7 в Рышканском районе, на севере страны.
По информации полиции, водитель легкового Renault начал совершать разворот на трассе через сплошную разделительную линию. Во время этого маневра в него врезался автобус.
В результате ДТП 74-летний водитель легкового авто и его жена погибли на месте.
В каком состоянии находятся пассажиры автобуса, пока неизвестно.
ДТП с украинцами за границей
Напомним, 22 июня в Румынии произошло ДТП с автобусом, в котором ехали 50 граждан Украины. Девять человек пострадали.
Также в аварии с автобусом, которая произошла возле города Красностав (Польша) 20 июня, пострадали 8 украинцев. Среди них - один несовершеннолетний.