Литва отправляет в Украину оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3

Литовская энергетическая компания Ignitis Gamyba Ignitis Gamyba передает Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3, которое поможет в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.﻿ Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Экономическая правда.

"Энергетическая инфраструктура в разрушенной войной Украине получила значительные повреждения. Восстановление имеет важное значение для обеспечения надлежащего функционирования жизненно важной инфраструктуры страны. В ответ на критическую ситуацию Ignitis Gamyba делает значительные шаги - отдает оборудование Вильнюсской третьей теплоэлектростанции (Вильнюсская ТЭЦ-3), которое поможет восстановить разрушенную энергетическую инфраструктуру в Украине" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что договор о предоставлении гуманитарной помощи подписали Ignitis Gamyba и оператор системы передачи электроэнергии "Хмельницкоблэнерго", назначенное Кабмином для получения и распределения гумпомощи для энергетического сектора. Оно обеспечит распределение оборудования.

"Мы не случайно решили передать оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3. Кроме того, что оно будет хорошо работать в энергетической инфраструктуре Украины, оно также отвечает потребностям оператора системы передачи" , - заявила генеральный директор Ignitis Gamyba Аста Сунгайлиене.

По ее словам, деятельность Вильнюсской ТЭЦ-3 была остановлена в 2015 году, поскольку расходы на ее эксплуатацию были слишком высокими, а также было определено, что энергоблоки не имеют значительного влияния на стабильность энергосистемы.

"Несмотря на то, что станция была закрыта в течение девяти лет, мы смогли законсервировать ее оборудование, которое сохранило свою полную функциональность. Станция, общей тепловой и электрической мощностью почти 1 000 МВт, работала более 30 лет и обеспечивала теплом около половины Вильнюса. Теперь это оборудование будет способствовать восстановлению жизненно важной инфраструктуры в Украине" , - добавила руководитель компании.

В состав гуманитарного груза, переданного компанией, входит более 300 единиц важнейшего оборудования Вильнюсской ТЭЦ-3, отметили в компании.