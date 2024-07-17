Мобильных операторов обязали обеспечить 10 часов связи без электричества

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обязал операторов мобильной связи обеспечить работоспособность сетей в условиях планового или аварийного отключения электроснабжения. Мобильная связь должна быть минимум 10 часов без света, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно распоряжению мобильные операторы должны обеспечить электропитание собственных или арендованных технических средств электронных коммуникаций от источников автономного электропитания (электрогенераторных установок, аккумуляторных батарей и т.п.).

В частности, до 1 сентября 2024 года -100% объектов физической инфраструктуры электронных коммуникационных сетей, выполняющих функции международных центров коммутации, центров коммутации мобильной связи, автоматических междугородных телефонных станций, транзитных или опорно-транзитных станций, магистральных программных коммутаторов и маршрутизаторов (ядро системы), технических площадок расположения коммутационного оборудования национальных точек обмена Интернет-трафиком, должны быть подключены к электрогенераторной установке с запасом горюче-смазочных материалов или оборудованы сменным блоком аккумуляторных батарей на первые 72 часа.

Также должна быть обеспечена доступность услуг мобильной связи в течение 10 часов отсутствия электроснабжения инфраструктуры электронных коммуникационных сетей:

до 1 октября 2024 - 60% базовых станций мобильной связи, которые расположены в пределах каждой области и обеспечивают доступность услуг мобильной связи в каждом районе этой области;

до 1 ноября 2024 - 70% базовых станций мобильной связи, которые расположены в пределах каждой области и обеспечивают доступность услуг мобильной связи в каждом районе этой области;

до 1 декабря 2024 - 80% базовых станций мобильной связи, которые расположены в пределах каждой области и обеспечивают доступность услуг мобильной связи в каждом районе этой области;

до 1 февраля 2025 года – 100% базовых станций мобильной связи (кроме микро базовых станций).

Напомним, с началом отключений света весной 2024 года в Украине существенно ухудшилась мобильная связь. В значительном количестве случаев связь исчезает одна после отключения света из-за того, что мобильные операторы не закупили аккумуляторы для базовых станций.