В ДТЭК посоветовали украинцам "рассчитывать на себя" в подготовке к зиме

Украинцы должны подумать о том, что они могут сделать для себя, чтобы легче пройти следующую зиму.﻿ Такое мнение высказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики. Диалоги с NV", сообщает Экономическая правда.

На вопрос модератора о советах украинцам в подготовке к зиме он заявил: "Рассчитывайте на себя".

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас. Если каждый подумает, что он сможет сделать для того, чтобы пройти следующую зиму, и сделает что-то из этого, у него точно (зима пройдет легче - ред.)" , - заявил он.

В то же время он выразил надежду, что остальное будет сделано энергетиками, которые работают 24 на 7.

Кроме этого, он добавил, что ожидает от правительства и всех участников процесса подготовки энергетики к зиме кратное увеличение скорости.