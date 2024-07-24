Атака на Одесчину: Румыния поднимала F-16, будут искать обломки "Шахедов"

Румыния проверяет информацию о падении "возможных предметов" на своей территории во время атаки на Измаильский район Одесской области, сообщает Левый берег.

Министерство обороны Румынии сообщило, что ночью в 2:19 по местному времени подняли в небо два F-16. Истребители мониторили ситуацию в воздухе.

"Два истребителя вернулись на базу примерно в 4:20" , – говорится в сообщении.

Во время атаки уездного населения Тулча оповестили об опасности.

"Министерство национальной обороны распорядилось о проведении расследования вблизи Плаура для поиска возможных предметов, упавших на национальную территорию, поиски будут продолжаться в течение дня" , - добавили в румынском министерстве обороны.

Напомним, ночью 24 июля Россия атаковала Украину 23 ударными БПЛА Shahed. ПВО сбило 17 дронов, большинство – в Одесской области. В Подунавье враг ударил по припортовой инфраструктуре. Повреждена и жилая пятиэтажка, есть раненые.