Трамп заявил о готовности провести дебаты с Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, которая может стать его соперницей, сообщает Европейская правда.

Бывший президент США "готов" сойтись с Харрис на дебатах не один раз.

Следующие дебаты, которые запланированы на 10 сентября, должны состояться на телеканале ABC News. В последние дни Трамп настаивал на проведении дебатов на Fox News.

Но во время разговора с журналистами во вторник Трамп заявил, что будет участвовать в дебатах с Харрис, независимо от того, состоятся ли они на ABC, и сказал, что "был бы готов провести более чем одни дебаты".

В то же время он добавил, что "не в восторге от ABC", который, как утверждает Трамп, показался ему более благосклонным к Джо Байдену и Харрис.

Он также указал, что "дебаты важны для президентской гонки".

"Я думаю, что если вы выдвиженец от демократов или республиканцев, вы действительно обязаны участвовать в дебатах" , – сказал Трамп.

Камала Харрис еще не является кандидатом в президенты США, но уже получила поддержку большинства делегатов съезда Демократической партии.

Голосование за то, чтобы сделать Харрис официальным кандидатом в президенты от партии, состоится в начале следующего месяца – перед съездом демократов в Чикаго 19-22 августа.