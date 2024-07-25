В МИД Румынии подтвердили, что нашли обломки "Шахедов" на своей территории

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску прокомментировала инциденты с дронами "Шахед", которыми РФ атакует Украину, и которые нарушали румынское воздушное пространство, сообщает Европейская правда.

Она подтвердила, что обломки русских дронов были обнаружены на румынской территории.

"Россия совершила еще более ужасающие атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории" , – отметила министерша.

Одобеску добавила, что Румыния проинформировала об инциденте своих союзников и координирует с ними свои действия.

"Румыния решительно осуждает эти безответственные действия" , – подчеркнула она.

Накануне Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов". Также были отправлены специалисты для проверки территории вокруг поселка Плаура напротив Измаила, поскольку там могли падать обломки дронов.

Этой ночью для населенных пунктов над Дунаем снова объявляли воздушную тревогу.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук сообщал, что на территорию Румынии залетели три российских дрона.

СМИ сообщили, что возле румынской деревни напротив Измаила обнаружили вероятные обломки "Шахеда".