Воздушные силы фиксировали взлет российских бомбардировщиков (Обновлено)
Вечером 25 июля Воздушные силы ВСУ зафиксировали взлет трех бортов Ту-95 и трех Ту-22. Об этом сообщили Воздушные силы.
"Внимание! Взлет 3 бортов Ту-95 и 3-х Ту-22 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ)! Следите за нашими сообщениями! В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие!", – предупредили военные.
Обновлено: 22:08 Воздушные силы сообщили уже о 6 бортах Ту-95.
"В воздушном пространстве рф 6 бортов Ту-95 + 3 Ту-22! Направляются в район «Энгельса»!", - сообщили военные.
Обновлено: 22:22 Воздушные силы написали, что три борта Ту-22м3 совершили посадку.
Обновлено: В 23:21 сообщили, что 6 бортов Ту-95 совершили посадку.