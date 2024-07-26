В Венгрии заявили о "безвыходной ситуации" из-за прекращения транзита нефти из РФ

В венгерском правительстве говорят, что, остановив транзит нефти российской компании "Лукойл", Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию". Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщает Европейская правда.

Он утверждает, что Украина шантажирует Венгрию и Словакию, блокируя поставки нефти.

По словам представителя канцелярии Орбана, если ситуация не изменится, в Венгрии может возникнуть дефицит топлива.

Он сказал, что резервы еще есть, но решение должно быть найдено до сентября.

"Если ситуация не решится, может возникнуть нехватка топлива, но повода для паники нет, запасы есть, их можно смело гарантировать до сентября, а до тех пор надо найти решение" , – отметил Гуйяш.

Он добавил, что Украина ставит Венгрию в "безвыходную ситуацию", а также напомнил, что Будапешт помогает Киеву с поставками электроэнергии и предоставляет убежище украинским беженцам.

Впрочем, как утверждает представитель венгерского правительства, Венгрия не будет использовать это для шантажа Украины.

Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти после полномасштабного вторжения России в Украину. Но Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".

Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.