Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в Украине 28 июля
Завтра, 28 июля, в Украине местами ожидаются дожди. А на юге и еще в нескольких регионах жара достигнет 36°, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
"28 июля днем на крайнем западе, ночью 29 июля в западных и северных областях, днем на юге и востоке страны местами кратковременные дожди, грозы", - рассказали синоптики.
На остальной территории будет без осадков. Температура ночью 17-23°, днем 28-34°, в южной части, восточных и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-36°.
А 29 июля в западных, северных и центральных областях ожидается понижение дневной температуры до 23-28°.
Погода в Украине на выходных
Погода 27-28 июля в Украине сформировалась под влиянием антициклона Gustav. Из-за этого каких-то сильных дождей ждать не стоит, но 28 июля все же осадки "брызнут" в западных регионах.
А уже с понедельника, 29 июля, в Украине прогнозируется ощутимое снижение температуры. Но новая волна жары ожидается уже не за горами.