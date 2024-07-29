Атаки беспилотников: в Белгородской и Орловской областях РФ горели подстанции

Ночью 29 июля в нескольких российских областях слышали взрывы, в поселках Белгородской и Орловской областей горели подстанции; утром российское минобороны заявило о том, что над 5 регионами РФ сбили 39 беспилотников, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что Томаровку Белгородской области дроны атаковали после полуночи – там загорелась подстанция. В поселке пропадало электричество.

Также в соцсетях публикуют эмоциональные видео з поселка Глазуновка, что на юге Орловской области РФ. Жители района засняли, как над ними летит беспилотник и последующий взрыв.

Губернатор Белгородской области Андрей Клычков подтвердил атаку, заявив, что была повреждена подстанция.

"Ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции. Оперативные службы занимаются устранением последствий воздушной атаки, на месте происшествия работают правоохранительные органы" , – сообщил российский чиновник.

Утром российское минобороны заявило, что якобы за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Ленинградской областями.

Ни о каких последствиях атаки Минобороны РФ традиционно не сообщает.