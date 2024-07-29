Фехтовальщица Харлан принесла Украине первую медаль Олимпиады

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала бронзовую медаль в индивидуальных соревнованиях шпажисток, одолев в утешительном финале кореянку Чои Сибин. Со ссылкой на результат поединка, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.

Олимпиада-2024, фехтование, шпага, матч за 3-е место, женщины

Чои – Харлан – 14:15

Поединок лучше начала корейская фехтовальщица. Чои постепенно наращивала свое преимущество. К концу первого периода она оторвалась от украинки на пять пунктов (8:3).

На старте же второго преимущество Чои приобрело угрожающий характер (11:5). Но тут Харлан выдала фантастический камбэк. Опытная фехтовальщица выдала невероятный отрезок (7:0) и вырвалась вперед в счете.

Началась игра нервов. Лидерство переходило из рук в руки несколько раз, был и равный счет. В конце концов судьбу бронзовой награды должен был определить последний укол. И при счете 14:14 именно Харлан провела решающую атаку и завоевала медаль.

Эта награда стала первой для Украины на играх этого года. Для украинки же персонально – пятой на пятой в карьере Олимпиаде. Харлан стала олимпийской чемпионкой в командной сабле (2008), брала "серебро" в той же дисциплине (2012), а также выиграла "бронзы" в индивидуальной сабле (2012, 2016).

На пути к награде украинская фехтовальщица одолела японку Фукушиму, азербайджанку Башту и венгерку Мартон. В полуфинале Харлан уступила хозяйке соревнований Бальцер (7:15).