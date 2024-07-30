В ЕС призвали принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз России

Недавнее решение Венгрии ослабить визовые ограничения для российских туристов - это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер, сообщает Financial Times.

По его словам, выдача европейских виз позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает "серьезные опасения в отношении национальной безопасности".

Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров в октябре.

В этом месяце Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам восьми стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в Венгрию без проверок безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Вебер считает, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности".

"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС" , - заявил он.

Он также призвал ЕС принять строгие меры для защиты целостности Шенгенской зоны, уменьшить риск для безопасности и предотвратить подобные инициативы в будущем.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал ответную реакцию лидеров ЕС после визита в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, якобы для посредничества в мирных переговорах между Россией и Украиной.

Несмотря на то, что Венгрия является главой ЕС до конца года, лидеры других стран заявили, что Орбан не представлял их в своей поездке. Многие страны отказались отправлять министров на встречи в Венгрии, которые перенесли в Брюссель.

Национальные правительства ЕС имеют право принимать решения о миграции и разрешениях на работу. Обладатели визы ЕС могут свободно передвигаться по Шенгенской зоне, которая включает 29 стран.

Санкции после начала войны в Украине не запрещают россиянам посещать ЕС, но российским авиакомпаниям запрещено летать в страны блока, а сотни людей, связанных с Кремлем, находятся под запретами на поездки и замораживанием активов.

Ранее немецкое издание Deutsche Welle сообщило, что Венгрия начинает упрощать выдачу виз для граждан России и Беларуси.