Российские войска обстреляли Чернобаевку: ранили мужчину и девушку

Российские захватчики с утра 30 июня обстреливают населенный пункт Чернобаевка Херсонской области, в результате чего уже пострадали 32-летний мужчина и 16-летняя девушка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОГА в Telegram.

Сообщается, что артиллерийский огонь оккупантов повредил жилые дома и хозяйственные постройки населенного пункта.

Также в результате вражеского удара пострадал 32-летний мужчина - у него - взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, живота, рук и ног. Пострадавшего госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Позже в ОГА сообщили, что из-за российского обстрела Чернобаевки пострадала 16-летняя девушка-подросток.

Она получила взрывную и черепно-мозговую травмы, ушиб мягких тканей головы, а также острую реакцию на стресс. Девушка самостоятельно обратилась в больницу для оказания медпомощи, ее госпитализировали.