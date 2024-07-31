Россия начала третий этап ядерных учений с использованием "Искандеров"

Министерство обороны России объявило, что армия агрессора начала третий этап обучения нестратегических ядерных сил и отработает боевое применение оружия, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Российские военные заявили, что учения проводятся по решению правителя РФ Владимира Путина.

В сообщении говорится, что во время обучения личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов РФ "отработает учебно-боевые задачи получения специальных учебных боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов „Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенные позиционные районы для подготовки к проведению электронных пусков".

Также личный состав задействованных в учении подразделений авиации Воздушно-космических сил "отработает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения и вылеты в назначенные районы патрулирования".

Что предшествовало: