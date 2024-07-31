В Раде предлагают упростить подтверждение права собственности на недвижимость в оккупации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный упростить подтверждение права собственности в случае отсутствия доступа к документам БТИ на временно оккупированных территориях.﻿ Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в министерстве, внутренние переселенцы иногда сталкиваются с проблемой отсутствия доступа к документам БТИ по недвижимости, которая находится на ВОТ или на территориях боевых действий.

"Это создает проблему с получением компенсации по программе єВідновлення за поврежденное или уничтоженное жилье для лиц, чье право собственности на недвижимость возникло до 2013 года и запись о котором в Госреестре вещных прав отсутствует" , - говорится в сообщении.

С целью решения этого вопроса группой депутатов был зарегистрирован законопроект №11440. Им предусматривается упрощенная процедура подтверждения права собственности на жилье в случае, если он был зарегистрирован через БТИ с использованием бумажных носителей, недоступных из-за временной оккупации или уничтоженных в результате боевых действий.

Документом предлагается нормировать административную процедуру и предоставить государственным регистраторам и нотариусам право вносить сведения в электронный Государственный реестр прав на основании правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ.

Напомним, с 31 июля все украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков в Гааге, который станет основой для будущих репараций.

Если дом был поврежден или уничтожен в результате российской агрессии, нужно заполнить соответствующее заявление на портале Дія. Раньше для подачи заявления необходима была регистрация жилья в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и наличие акта комиссионного обследования имущества.