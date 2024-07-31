Генштаб: На фронте 117 столкновений, враг наиболее активный на Покровском направлении

На фронте произошло 117 боевых столкновений, наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Фейсбуке по состоянию на 22.00 среды 31 июля.

"В общей сложности с начала этих суток произошло 117 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении" , - говорится в сообщении.

Российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами и 62 авиаудара, сбросив 80 УАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 511 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, добавляет Генштаб.

На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Тихого и Волчанска, где сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Купянском направлении противник провел семь наступательных действий возле Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки. Четыре атаки – остановлены, три – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи Новосергеевки, Невского и Макеевки. Семь боев – завершено, один – продолжается неподалеку от Невского.

На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили две вражеские атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки. Силы обороны отразили шесть атак, еще две продолжаются в районе Часового Яра.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецкого, Нью-Йорка и Северного. Семнадцать боестолкновений завершено, еще три — продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 43 боя неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка. Силы обороны отразили 25 атак, 18 – еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Новоалександровки и Желанного.

По уточненной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 259 оккупантов, 75 из них - безвозвратно. Также уничтожены гаубица Д-30, три блиндажа, пять БПЛА, автотранспорт и пять единиц спецтехники. Кроме этого, повреждены два танка, БМ-21 «Град», три гаубицы Д-30, семь единиц автотранспорта и три единицы спецтехники.

На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. Восемь атак отбиты, четыре — продолжаются.

На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения наших войск отразили все четыре атаки россиян недалеко от Великой Новоселки.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов на позиции наших подразделений на левобережье Днепра также не увенчались успехом.