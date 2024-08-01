CBS: Москва и Запад обменяют 24 заключенных

Обмен заключенных между Россией, США, Германией и еще тремя странами, который начался в четверг, 1 августа, касается 24 человек, среди них – трое заключенных американцев и российский убийца Вадим Красиков. Об этом информирует телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме, сообщает Европейская правда.

В рамках договоренности на родину вернутся заключенные в России репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович, ветеран морской пехоты Пол Уилан и российско-американская радиожурналистка Алсу Курмашева.

Также в США должен прибыть российский оппозиционер, колумнист The Washington Post Владимир Кара-Мурза, который имеет британско-российское гражданство и является владельцем грин-карты.

Ожидается, что в рамках соглашения по меньшей мере 12 политических заключенных, которые удерживаются в России, будут переданы Германии. Россия же получит восемь человек, большинство – подозреваемые или осужденные из-за связей с российской разведкой.

Среди российских граждан, которых планируют обменять, – Вадим Красиков, убийца, отбывающий пожизненное заключение в Германии за убийство чеченского полевого командира, совершенное по заказу российских федеральных властей.

Договоренность об обмене координировалась рядом правительственных учреждений США, в том числе Белым домом, Государственным департаментом и Центральным разведывательным управлением, пишет CBS News.

Медиа в последние дни заметили признаки подготовки потенциального крупного обмена заключенными между несколькими западными странами и Россией, а также Беларусью. В частности, речь шла о том, что к такому потенциальному обмену привлечены Соединенные Штаты, Германия, Словения и Великобритания.