Более 20% украинцев испытывают серьезные материальные трудности – опрос

24% украинцев при нынешнем уровне доходов испытывают серьезные материальные трудности.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального Демократического института и Киевского международного института социологии, проведенного в мае, сообщает Экономическая правда.

Больше всего - 39 процентов украинцев - ответили, что при таком доходе испытывают определенные материальные трудности.

По мнению 28% опрошенных, на этот доход можно жить, а 8% украинцев могут себе позволить жить комфортно.

Кроме того, 47% опрошенных считают следующее поколение будет менее обеспеченным, противоположного мнения придерживаются 24% украинцев.

Исследование продолжалось 8-25 мая. Методом телефонного интервью на основе случайной генерации мобильных номеров опросили 2 508 взрослых жителей Украины. В выборку не включали временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Крым, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей).

Респонденты, проживающие на территориях, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года были опрошены при условии, что они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы.

Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.