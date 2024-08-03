ISW: В России арестовали военного начальника из-за хищений на фронте
Российские власти арестовали 2 августа бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковника Дмитрия Пешкова. Его обвинили в хищении продовольственных пайков, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинение в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.
Как сообщают аналитики ISW, арест Пешкова, вероятно, является частью целенаправленных усилий Кремля, направленных на устранение высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны (МО) России, что может быть использовано для косвенного наказания командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах российских вооруженных сил лояльных и послушных офицеров.
Как сообщается, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом и недавно потеряли часть территории из-за ограниченных украинских контратак в этом районе.
Ключевые выводы ISW за 2 августа:
- Командующий Объединенными силами и Хортицкой группой бригадный генерал Андрей Гнатов отметил, что Россия пытается заставить Украину привлечь имеющиеся силы к текущим оборонительным операциям, чтобы не допустить накопления украинских ресурсов для будущих контрнаступательных операций.
- Российские воздушно-десантные войска (ВДВ) и "Днепр" командующий группы войск генерал-полковник Михаил Теплинский обратился к силам ВДВ в статье и записал видео по случаю 94-й годовщины создания ВДВ 2 августа, пытаясь осветить деятельность ВДВ в Украине как элитной профессиональной силы, несмотря на то, что подразделения ВДВ воюют в Украине, по сути, как недоукомплектованные мотострелковые подразделения.
- Российские власти арестовали бывшего заместителя командира тыла 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Московский военный округ) полковника Дмитрия Пешкова 2 августа.
- Совет Федерации РФ принял обновленную версию поправки, которая позволит командирам наказывать подчиненных за "грубые дисциплинарные проступки", в том числе за использование персональных электронных устройств, в прифронтовых зонах, после значительной реакции со стороны российских милблогеров.
- Совет Федерации РФ также принял ряд законопроектов, усиливающих контроль российского правительства над российским информационным пространством и еще больше ограничивающих права мигрантов в России.
- Прокремлевский оппозиционный избирательный блок "Молдавская победа" объявил своего кандидата на президентских выборах в Молдове в октябре 2024 года 2 августа.
- Российские войска недавно продвинулись вперед вблизи Торецка, Авдеевки и Донецка.
- Российский чиновник ответил на критику российской индустрии производства беспилотников, звучащую со стороны милблоггеров.
- Делегация кремлевских чиновников посетила оккупированные Запорожскую и Херсонскую области 2 августа, чтобы подчеркнуть усилия России по интеграции оккупированной Украины в состав Российской Федерации.