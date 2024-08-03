ISW: В России арестовали военного начальника из-за хищений на фронте

Российские власти арестовали 2 августа бывшего заместителя командира по тылу 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Московского военного округа полковника Дмитрия Пешкова. Его обвинили в хищении продовольственных пайков, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что российские правоохранительные органы арестовали Пешкова и предъявили ему обвинение в хищении продовольственных пайков для российских солдат, воюющих в Украине, в чем он не признал себя виновным.

Как сообщают аналитики ISW, арест Пешкова, вероятно, является частью целенаправленных усилий Кремля, направленных на устранение высокопоставленных российских чиновников из Министерства обороны (МО) России, что может быть использовано для косвенного наказания командиров за неудачи их подразделений или для того, чтобы удерживать в рядах российских вооруженных сил лояльных и послушных офицеров.

Как сообщается, подразделения 144-й мотострелковой дивизии проводят наступательные операции в районе населенных пунктов Терны и Невское в Луганской области с ограниченным успехом и недавно потеряли часть территории из-за ограниченных украинских контратак в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 2 августа: