В Херсонской и Донецкой областях есть погибшие от российских ударов

В Херсонской и Донецкой областях за пятницу есть погибшие гражданские от российских атак, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, Донецкая ОВА.

Из-за российской агрессии на Херсонщине 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Российские военные попали в объект критической инфраструктуры, админздание и магазины; жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 9 частных домов

Также повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Приднепровское, Кизомис, Белозерка, Станислав, Новодмитровка, Никольское, Понятовка, Берислав, Гавриловка, Золотая Балка, Тягинка, Львов и город Херсон.

В Донецкой области за 2 августа россияне убили троих жителей Донетчины - двух в Катериновке и одного в Новогродовке.

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения, в частности, четверо в Мирнограде.