NYT: В Иране арестовали десятки человек после убийства лидера ХАМАС

Иран арестовал более двух десятков человек, в том числе высокопоставленных офицеров разведки, военных и штабных работников в военном пансионате в Тегеране в ответ на огромную и унизительную брешь в системе безопасности, которая сделала возможным убийство одного из лидеров ХАМАСа Исмаила Гании, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на иранцев, знакомых с ходом расследования.

Аресты высокопоставленных лиц произошли после убийства в результате взрыва в среду Исмаила Хании, который возглавлял политический офис ХАМАС в Катаре и находился в Тегеране на инаугурации нового президента Ирана и остановился в гостевом доме на севере Тегерана, столицы Ирана.

"Пылкость реакции на убийство г-на Хании подчеркивает, насколько разрушительным провалом в сфере безопасности для иранского руководства стало то, что убийство произошло в тщательно охраняемой резиденции в столице страны, через несколько часов после церемонии приведения к присяге нового президента страны".

Издание цитирует мнение, что восприятие того, что Иран не может защитить ни свою страну, ни своих ключевых союзников, может стать фатальным для иранского режима, потому что это, по сути, "сигнализирует его врагам, что если они не могут свергнуть Исламскую Республику, то они могут ее обезглавить".

Напомним: