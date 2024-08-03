Индекс Биг-Мака: курс доллара в Украине должен быть в два раза ниже

Украинская гривна сохранила восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном Индексе Биг-Мака, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные рейтинга The Economist за июль 2024 года.

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 118 гривен, в то время как в США - 5,69 долларов. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 49,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,05 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 20,74 грн/доллар.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2024 года являются денежные единицы Тайваня, Индонезии, Египта, Индии, ЮАР, Филиппин и Малайзии. Этот список с января 2024 года не изменился.

Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 41,8%), уругвайский песо (на 24,3%), норвежская крона (на 18,9%), аргентинский песо (на 15,0%), евро (на 6,5%), британский фунт (на 3,6%).

Индекс Биг-Мака

Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году. Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

В июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. После этого рестораны McDonald's начали открываться в Украине.

Российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.