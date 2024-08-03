Во Львовской области из-за непогоды обесточены 42 населенных пункта

На утро 3 августа во Львовской области из-за непогоды были обесточены 42 населенных пункта, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Всего за сутки энергетики восстановили питание для 8 175 абонентов.

Из-за боевых действий и чрезвычайных ситуаций, обесточенными остаются около 500 населенных пунктов. Из-за атак врага энергосистема потеряла 9 гигаватт генерации.

В Минэнерго призывают экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы, с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.

Напомним:

В субботу 3 августа не планируется применение графики почасовых отключений электроэнергии.