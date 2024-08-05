В Донецкой области из-за обстрелов погиб 1 местный житель, еще 3 ранены

В результате российских обстрелов Донецкой области 4 августа погиб 1 человек в Гродовке, еще 3 в области получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По данным правоохранителей, оккупанты ударили по Гродовке авиабомбой "ФАБ-250", в результате чего погиб один человек и еще один травмировался.

Город Украинск армия РФ атаковала из реактивной системы залпового огня "Смерч" и артиллерии - ранения получил гражданский человек. Также захватчики повредили 6 домов, админздание и нежилое помещение.

Кроме того, российские войска попали БпЛА по погрузчику в селе Веселое, в результате чего пострадал один человек. Отмечается, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.