В Украине смертность втрое превысила рождаемость – "Опендатабот"

За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, по данным Минюста. В то же время, зафиксировано 250 972 смертей. Больше всего младенцев и умерших в Украине было на Днепропетровщине и Киеве, сообщает Опендатабот.

В 1,5 раза сократилась рождаемость в этом году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения: 87 655 детей против 132 595 в 2021 году.

Больше всего новорожденных зарегистрировано в Киеве - 9695 ребенка, на Львовщине - 7923 и Днепропетровщине - 6962. Стабильно мало детей рождается в прифронтовых регионах: на Херсонщине (221 ребенок) и Донетчине (702). В Луганской области за полгода вообще не было зарегистрировано ни одного младенца.

На одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса. Для сравнения, в доковидных в 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 041 умершего. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым на смерти из-за пандемии COVID-19.

Меньше умерших — на прифронтовых Херсонщине (2334) и Донетчине (5753) и в Черновицкой области (5422). Антирекорд установили на Днепропетровщине – 26 374, Харьковщине – 17 999 и в Киеве – 17 449.