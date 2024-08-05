Украина получила еще одну серебряную медаль на Олимпиаде

Украинский гимнаст Илья Ковтун завоевал серебро Олимпийских игр-2024 в упражнениях на параллельных брусьях. 20-летний житель Черкасс заработал за выполнение своей программы 15,500 балла, сообщает Чемпион.

Другой украинский гимнаст Олег Верняев внутри программы упал со снаряда и потерял немало баллов — 13,300.

Золото завоевал Цзоу Цзиньюань, китайский гимнаст безукоризненно выполнил свою программу и получил 16,200 баллов. Цзиньюань является олимпийским чемпионом на параллельных брусьях в Токио-2020. В Париже-2024 он завоевал серебро в упражнениях на кольцах, а также у него две медали в командном первенстве — бронза в Токио и серебро в Париже.

Бронзовую награду получил японец Шинносуке Ока, двукратный олимпийский чемпион. Японский гимнаст выиграл золото Парижа-2024 в командном первенстве и личном многоборье.

1. Цзоу Цзиньюань (Китай) - 16,200;

2. Илья Ковтун (Украина) - 15,500;

3. Шинносуке Ока (Япония) – 15,300;

...

8. Олег Верняев (Украина) - 13,300.

Для Верняева и Ковтуна Олимпиада завершена. Оба гимнаста не вышли в финал в перекладине.

Накануне 20-летний черкасец стал четвертым в престижном виде соревнований в спортивной гимнастике — многоборье. Украинцу не хватило 2 десятых для завоевания бронзовой медали. Также Илья стал четвёртым в свободных упражнениях.

Для Ковтуна это вторые Олимпийские игры. 20-летний гимнаст занял седьмое место в командном первенстве в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году), а также стал одиннадцатым в одиночном многоборье. Черкасец является двукратным призером чемпионатов мира – серебро 2023 года в бельгийском Антверпене и бронза 2021-го в Китакюсю (Япония).

Накануне Верняев занял восьмое место в одиночном многоборье и пятое в упражнениях на коне. Верняев является двукратным призером Олимпийских игр. В Рио-2016 уроженец Донецка завоевал золото на параллельных брусьях и серебро в многоборье. Также Олег является многократным призером чемпионатов мира, в частности, он получал золото на параллельных брусьях в китайском Наннине-2014.