На Черкащине обвалился пешеходный мост из-за наезда самосвала
В Черкасской области на трассе "Киев-Одесса" самосвал совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть, движение транспорта временно перекрыто в направлении Киева, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила полиция Черкасской области.
"Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть".
Сообщается, что ДТП произошло на трассе "Киев-Одесса", на месте работают полицейские. Информация о пострадавших уточняется.
В настоящее время временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева. Полицейские патрульной полиции в Черкасской области обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме.