На фронте за сутки 136 столкновений: где произошло больше всего боев
За прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 7 августа.
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 79 из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Большая Рыбица, Басовка, Писаревка, Кияница, Беловоды, Храповщина, Юнаковка Сумской области; Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области; Торецк, Екатериновка, Клебан-Бык, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Николаевка, Журавка, Михайловка, Нудное, Орловка, Яснобродовка, Новодонецкое, Водяное, Павловка, Новый Комар, Урожайное Донецкой области; Железнодорожное Запорожской области.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и состав ГСМ.
На Харьковском направлении шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.
На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.
На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.
На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Часового Яра и Ивановского.
На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.
На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Калиново, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Нудное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожелание и Межево. Наибольшая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.
На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника - не имели успеха.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.