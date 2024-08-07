На фронте за сутки 136 столкновений: где произошло больше всего боев

За прошедшие сутки зафиксировано 136 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 7 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 73 авиаудара, сбросив 97 КАБ. Кроме этого, совершил более 4900 обстрелов, из них 79 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Большая Рыбица, Басовка, Писаревка, Кияница, Беловоды, Храповщина, Юнаковка Сумской области; Волчанск, Глубокое, Петропавловка, Волчанские Хутора, Боровая Харьковской области; Торецк, Екатериновка, Клебан-Бык, Дружба, Александрополь, Новогродовка, Николаевка, Журавка, Михайловка, Нудное, Орловка, Яснобродовка, Новодонецкое, Водяное, Павловка, Новый Комар, Урожайное Донецкой области; Железнодорожное Запорожской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 25 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили четыре пункта управления, два средства ПВО, четыре артиллерийских средства и состав ГСМ.

На Харьковском направлении шло девять боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Липцев, Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло шесть боевых столкновений, в частности у Синьковки, Колесниковки, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз недалеко от Макеевки, Невского, Тернов, Торского и Серебрянского леса.

На Северском направлении произошло 21 боевое столкновение. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Выемки, Переездного и Спорного.

На Краматорском направлении шло 10 боев, в частности, в районах Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении россияне атаковали 18 раз недалеко от Северного, Торецкого и Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники отбили 42 вражеских штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Желанне, Калиново, Александровка, Веселое, Ивановка, Калиновка, Нудное, Яснобродовка, Карловка, Пантелеймоновка, Новожелание и Межево. Наибольшая концентрация атак была вблизи Ивановки и Желанного.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили восемь атак у Красногоровки и Константиновки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении российские войска совершили штурм позиций украинских подразделений вблизи Водяного.

На Приднепровском направлении два вражеских наступательных действия противника - не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.