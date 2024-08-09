РосСМИ сообщают о проблемах с мобильной связью в Курской области
Начало боевых действий в Курской области России и введение режима чрезвычайной ситуации в Курске привели к перебоям в работе сетей операторов мобильной связи, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".
Отмечается, что клиенты крупных телеком-компаний РФ 8 августа столкнулись с трудностями при соединении с абонентами в области, а в районах боевых столкновений, в частности Суджанском, связь отсутствовала.
Операторы связи ситуацию не комментируют, а эксперты считают, что проблемы пока вызваны не техническими сбоями.
Собеседник издания на телеком-рынке предполагает, что перебои в работе сети связаны с глушением сигнала властями РФ для "обеспечения безопасности", а не с техническими проблемами.
В то же время российские государственные ведомства заявляли о массовой DDoS-атаке.
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