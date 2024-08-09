Суд отправил за решетку предателя, "сливавшего" позиции ВСУ под Покровском

Злоумышленник "сливал" агрессору места базирования Сил обороны в Донецкой области. Больше всего агрессора интересовали координаты опорных пунктов и огневых позиций артиллерии ВСУ на самом горячем направлении фронта - Покровском. Со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Для получения разведданных вражеский приспешник автостопом объезжал прифронтовые поселки района, где скрыто фиксировал геолокации украинских войск.

После каждой вылазки он дистанционно "отчитывался" российской разведке через "связных" - нескольких боевиков оккупационных группировок РФ, воюющих на восточном фронте.

Для передачи разведданных использовал голосовые сообщения в популярном мессенджере.

Отмечается, что контрразведка СБУ задержала коллаборанта в результате спецоперации в Покровском районе в мае этого года.

Как установило расследование, вражеским приспешником оказался местный житель, который по собственной инициативе вышел на разведку РФ через прокремлевские телеграм-каналы.

Во время обыска в его доме изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

По материалам контрразведки и следователей Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, предоставление вооруженным формирования государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ) и назначил 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.