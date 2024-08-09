Силовики провели масштабную операцию против расхитителей денег на ВСУ
Правоохранители провели масштабную спецоперацию – сообщается о разоблачении организаторов и участников преступных схем по хищению 1,5 млрд грн, выделенных на нужды обороны Украины. Со ссылкой на Офис генерального прокурора (ОГП), сообщает Лига.net.
В масштабной операции, под процессуальным руководством ОГП, принимали участие Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Управление стратегических расследований Нацпола и Бюро экономической безопасности.
По данным следствия, к хищению 1,5 млрд бюджетных средств причастны служащие Министерства обороны, воинских частей, территориальных центров комплектования, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих областях Украины.
ОГП пишет, что среди фигурантов:
- начальник одного из управлений Минобороны;
- начальник ТЦК в Донецкой области;
- более семи сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях;
- пять служащих городских советов Полтавской и Днепропетровской областей;
- представители коммерческих структур.
Правоохранители сообщили о подозрении 28 лицам, из них девяти – в составе организованных преступных групп, отмечает ОГП.
Фигуранты подозреваются в растрате и завладении бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышении стоимости работ, ненадлежащем выполнении обязанностей, служебной халатности при приеме некачественной формы для ВСУ, а также подделке и использовании поддельных документов.
Начальник Главного управления Минобороны подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Правоохранители заявляют: чиновник знал о наличии государственного контракта, но заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию.
Всего службы провели более 65 обысков в учреждениях и организациях по всей Украине, отмечает ОГП.
Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.
Продолжается следствие.
Как сообщают в Офисе генпрокурора, это уже вторая столь масштабная спецоперация по расследованию хищений денег, выделенных на нужды ВСУ. Ранее подозрения получили 30 человек – было проведено более 70 обысков, а общая сумма ущерба оценивается в 138 млн грн.