Силовики провели масштабную операцию против расхитителей денег на ВСУ

Правоохранители провели масштабную спецоперацию – сообщается о разоблачении организаторов и участников преступных схем по хищению 1,5 млрд грн, выделенных на нужды обороны Украины. Со ссылкой на Офис генерального прокурора (ОГП), сообщает Лига.net.

В масштабной операции, под процессуальным руководством ОГП, принимали участие Государственное бюро расследований, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Управление стратегических расследований Нацпола и Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, к хищению 1,5 млрд бюджетных средств причастны служащие Министерства обороны, воинских частей, территориальных центров комплектования, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих областях Украины.

ОГП пишет, что среди фигурантов:

начальник одного из управлений Минобороны;

начальник ТЦК в Донецкой области;

более семи сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях;

пять служащих городских советов Полтавской и Днепропетровской областей;

представители коммерческих структур.

Правоохранители сообщили о подозрении 28 лицам, из них девяти – в составе организованных преступных групп, отмечает ОГП.

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Фигуранты подозреваются в растрате и завладении бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышении стоимости работ, ненадлежащем выполнении обязанностей, служебной халатности при приеме некачественной формы для ВСУ, а также подделке и использовании поддельных документов.

Начальник Главного управления Минобороны подозревается в препятствовании законной деятельности ВСУ и других воинских формирований. Правоохранители заявляют: чиновник знал о наличии государственного контракта, но заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию.

Всего службы провели более 65 обысков в учреждениях и организациях по всей Украине, отмечает ОГП.

Решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

Продолжается следствие.

Как сообщают в Офисе генпрокурора, это уже вторая столь масштабная спецоперация по расследованию хищений денег, выделенных на нужды ВСУ. Ранее подозрения получили 30 человек – было проведено более 70 обысков, а общая сумма ущерба оценивается в 138 млн грн.